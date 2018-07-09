У мережі показали архівні фото з хрещення Кейт Міддлтон

У мережі опублікували фотографії герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон з дня її хрещення.

Як відомо, 9 липня у королівській каплиці Сент-Джеймсському палацу похрестять принца Луї – третю дитину герцога і герцогині Кембриджських.

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А церемонія хрещення Кейт Міддлтон відбулася 20 червня 1982 року, коли їй виповнилося майже шість місяців.

Хрещення Кейт Міддлтон

На ретро кадрах зображена маленька Кетрін, яка одягнена у ніжну білу сукню, та її батьки Керол і Майкл Міддлтон.