У мережі показали архівні фото з хрещення Кейт Міддлтон
У мережі опублікували фотографії герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон з дня її хрещення.
Як відомо, 9 липня у королівській каплиці Сент-Джеймсському палацу похрестять принца Луї – третю дитину герцога і герцогині Кембриджських.
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А церемонія хрещення Кейт Міддлтон відбулася 20 червня 1982 року, коли їй виповнилося майже шість місяців.
Хрещення Кейт Міддлтон
На ретро кадрах зображена маленька Кетрін, яка одягнена у ніжну білу сукню, та її батьки Керол і Майкл Міддлтон.
Джерело: 24 Канал
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