У мережі торгують спецквитками на карантинний громадський транспорт у Києві: фотодоказ

З 23 березня через карантин у Києві діятимуть жорсткі обмеження на громадський транспорт, а скористатися ним зможуть лише спецпрацівники установ, від яких залежить життєдіяльність міста. Для цього їм необхідний спецквиток на транспорт. Тим часом ділки вже почали продавати такі у мережі.

Фото з оголошенням про продаж спецквитка опублікував у своєму фейсбуці блогер та активіст Клим Братківський.

До слова Громадський транспорт для спецпрацівників у Києві: маршрути і карта

У рекламному оголошенні придати такий квиток можна було всього лише за 100 гривень. До слова, "свій" квиток ви могли отримати навіть з доставкою.

Втім, як зазначає блогер, згодом повідомлення про продаж квитків таки видалили.

Слід зазначити, що громадський транспорт у столиці буде доступний лише для визначених категорій спецпрацівників. Щоб скористатись ним, цим людям потрібно разом з квитком пред'явити робоче посвідчення.



Оголошення про продаж спецквитків на громадський транспорт у Києві / скриншот: Клим Братківський

Як курсуватиме транспорт у Києві?З 23 березня для упередження поширення коронавірусу діятимуть жорсткі обмеження на діяльність громадського транспорту. Метро не працює, а по всьому місту курсуватимуть лише 5 маршрутів тролейбусів і по 6 – автобусів і трамваїв.



Разом з тим користуватися громадським транспортом зможуть лише спецпрацівники спеціальностей, необхідних для життєдіяльності міста. Мовиться про медиків, правоохоронців, рятувальників, співробітників стратегічних підприємств тощо.