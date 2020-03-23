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      У мережі торгують спецквитками на карантинний громадський транспорт у Києві: фотодоказ

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      У Києві ввели жорсткі обмеження на користування громадським транспортом / fotobus.msk.ru

      З 23 березня через карантин у Києві діятимуть жорсткі обмеження на громадський транспорт, а скористатися ним зможуть лише спецпрацівники установ, від яких залежить життєдіяльність міста. Для цього їм необхідний спецквиток на транспорт. Тим часом ділки вже почали продавати такі у мережі.

      Фото з оголошенням про продаж спецквитка опублікував у своєму фейсбуці блогер та активіст Клим Братківський.

      До слова Громадський транспорт для спецпрацівників у Києві: маршрути і карта

      У рекламному оголошенні придати такий квиток можна було всього лише за 100 гривень. До слова, "свій" квиток ви могли отримати навіть з доставкою.

      Втім, як зазначає блогер, згодом повідомлення про продаж квитків таки видалили.

      Слід зазначити, що громадський транспорт у столиці буде доступний лише для визначених категорій спецпрацівників. Щоб скористатись ним, цим людям потрібно разом з квитком пред'явити робоче посвідчення.


      Оголошення про продаж спецквитків на громадський транспорт у Києві / скриншот: Клим Братківський

      Як курсуватиме транспорт у Києві?З 23 березня для упередження поширення коронавірусу діятимуть жорсткі обмеження на діяльність громадського транспорту. Метро не працює, а по всьому місту курсуватимуть лише 5 маршрутів тролейбусів і по 6 – автобусів і трамваїв.

      Разом з тим користуватися громадським транспортом зможуть лише спецпрацівники спеціальностей, необхідних для життєдіяльності міста. Мовиться про медиків, правоохоронців, рятувальників, співробітників стратегічних підприємств тощо.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Транспорт Новини Києва Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України
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