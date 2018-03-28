У мережі з'явилися фото нового смартфону Moto G6

На сайті китайського центра із сертифікації телекомунікаційного обладнання TENAA помітили новий смартфон Moto G6, який поки виробник не представив офіційно.

Повідомляє портал ferra.ru.

Читайте також: Huawei презентували P20 і P20 Pro – смартфони з "найкращою на ринку камерою"

На TENAA виклали живі фотографії Moto G6. Як видно н фото Motorola залишилася вірною власному дизайну з круглим модулем основної камери та сканером відбитків пальців на передній панелі.



В мережі з'явилися фото Moto G6

Згідно з більш ранніми витокам, Moto G6 отримав 5,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2160 х 1080 пікселів), подвійний основний модуль камери 12+ 5 мегапікселів, фронтальну камеру на 16 мегапікселів.

Апаратною основою Moto G6 став 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 450, 3 або 4 Гігабайти оперативної пам'яті і 32 або 64 Гігабайти вбудованої флеш-пам'яті. Акумулятор має ємність 3000 міліапер годин. Смартфон працює під оболонкою Android 8.0 Oreo.

Читайте також: Xiaomi офіційно представила смартфон Mi MIX 2: характеристика і ціна

Розміри девайсу становлять: висота – 154,5 міліметри, товщина – 72,2 міліметри, ширина – 8,3 міліметри.

Орієнтовна ціна для Moto G6 – 240 доларів (близько 6300 гривень).