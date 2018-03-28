У мережі з'явилися фото нового смартфону Moto G6
На сайті китайського центра із сертифікації телекомунікаційного обладнання TENAA помітили новий смартфон Moto G6, який поки виробник не представив офіційно.
Повідомляє портал ferra.ru.
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На TENAA виклали живі фотографії Moto G6. Як видно н фото Motorola залишилася вірною власному дизайну з круглим модулем основної камери та сканером відбитків пальців на передній панелі.
В мережі з'явилися фото Moto G6
Згідно з більш ранніми витокам, Moto G6 отримав 5,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2160 х 1080 пікселів), подвійний основний модуль камери 12+ 5 мегапікселів, фронтальну камеру на 16 мегапікселів.
Апаратною основою Moto G6 став 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 450, 3 або 4 Гігабайти оперативної пам'яті і 32 або 64 Гігабайти вбудованої флеш-пам'яті. Акумулятор має ємність 3000 міліапер годин. Смартфон працює під оболонкою Android 8.0 Oreo.
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Розміри девайсу становлять: висота – 154,5 міліметри, товщина – 72,2 міліметри, ширина – 8,3 міліметри.
Орієнтовна ціна для Moto G6 – 240 доларів (близько 6300 гривень).
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