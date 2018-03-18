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У Мережі з'явився трейлер фільму про стосунки принца Гаррі та Меган Маркл

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото з відкритих джерел

У Мережі опублікували перший трейлер фільму "Гаррі і Меган: Історія королівської любові" про стосунки між британським принцем Гаррі та колишньою акторкою Меган Маркл.

Дату прем’єри поки не розголошують. Зіграють закохану пару актори Паріса Фітц-Хенлі і Мюррей Фрейзер. Із трейлера зрозуміло, що стрічка буде романтичною та не обійдеться без інтимних сцен.

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Дивіться відео трейлер до фільму "Гаррі і Меган: Історія королівської любові"

За дві неповних доби трейлер фільму зібрав понад 100 тисяч переглядів. Дата прем'єри стрічки поки не називається, проте, ймовірно, що її покажуть напередодні королевського весілля.

Нагадаємо, принц Гаррі та його наречена Меган Маркл, які заручилися 27 листопада, одружаться 19 травня 2018 року. Заради подружнього життя з принцом, Маркл відмовилася від акторської кар'єри та змінила конфесію. Нещодавно, Британська королева дала офіційний дозвіл на одруження онука.

Теги: Великобританія LifeStyle Королівська сім'я Королівське весілля Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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