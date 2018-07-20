У мережі з'явився трейлер комедії "Почни спочатку" з Дженніфер Лопес: відео

Прихильники Дженніфер Лопес невдовзі зможуть насолодитись чудовою американською комедією про досягнення успіху. У мережі вже з'явився трейлер фільму "Почни спочатку".

Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес повернулась на телеекрани. Зірка зіграла головну роль у комедійному та мотиваційному фільмі "Почни спочатку".

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Кінострічка розповідає історію дівчини Майї, яка має керівну посаду в одній із мережі магазинів Нью-Йорка. Однак своїм заняттям вона зовсім не задоволена. Майя вирішує працевлаштуватись у відомій своїми фешенебельними магазинами Медісон-авеню. Та тільки кмітливість і цілеспрямованість можуть допомогти їй приховати відсутність диплома.

Ця історія надихне кожну жінку на створення чогось більшого, а також навчить не обмежувати себе у мріях,

– розповіла Дженніфер Лопес.

Наразі мережу підкорює трейлер фільму "Почни спочатку". Прем'єра фільму в Україні відбудеться 22 листопада 2018 року.

Дивіться трейлер фільму "Почни спочатку" (відео):