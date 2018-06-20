У метро Києва помітили чоловіка з хижою твариною: опубліковано фото

У київському метро в одному з вагонів помітили незвичайного пасажира. Чоловік їхав у підземному транспорті тримаючи на руках лисицю.

Відповідне фото опублікував Максим Трінеєв на своїй сторінці у Facebook.

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На знімку видно, що на хижій тварині було одягнено шлею з повідком.

"Що тільки не зустрінеш у метро. Насправді, лячно дуже", – написав автор фото.

Окрім того, чоловік додав, що у лисиці "хвіст завдовжки у тіло і майже лисий, линяє, напевно".