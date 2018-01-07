У МОЗ пішли на радикальний крок щодо цілителів

Міністерство охорони здоров’я ініціювало скасування спеціального дозволу на заняття народною чи альтернативною медициною.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема у міністерстві нагадали, що законодавство визначає народну медицину як "методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації". Проте застосовувати це визначення на практиці неможливо.

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Як зазначили у МОЗ, по-перше, підтвердити досвід багатьох поколінь та усталеність в народних традиціях можуть лише фахівці-етнологи чи культурологи, а в штаті міністерства таких спеціалістів немає.

По-друге, будь-які методи діагностики та лікування мають бути безпечними та дієвими для пацієнтів. Безпеку та ефективність народних методів не перевіряли в умовах строгих наукових експериментів,

– додали у міністерстві.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України", щоби скасувати спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством), винесли на громадське обговорення.