У МОЗ розповіли, чи загрожує Україні епідемія грипу

Цієї зими кількість осіб в Україні, які захворіли на грип, збільшилася вдвічі у порівнянні з попереднім сезоном. Через хворобу загинули вже 13 людей, серед них – троє дітей і вагітна жінка. Жоден із них не був вакцинований.

Найбільше потерпають від хвороби на Київщині та Житомирщині.

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Більшість смертей в Україні цьогоріч спровокував вірус типу А. Загалом з початку сезону на грип та ГРВІ перехворів майже кожен 20-ий українець.

У деяких областях країни випадки захворювання почастішали. Хоч вони й підвищили стан епідемії у регіонах, та тотальної загрози для українців немає. Більшість тих, хто захворів – це ті, хто не мав щеплення,

– зазначила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Відсоток людей, які мають щеплення, в Україні поки невисокий. Медики радять не зволікати: за половину сезону вакцинувалось лише 155 тисяч українців.

Дитячий імунолог Аліна Дашкевич закликала: якщо є симптоми хвороби, то необхідно негайно звернутися до спеціаліста. Інакше наслідки можуть бути непередбачувані, зокрема – запалення легень. Таке ускладнення викликає штам Мічіган, який зараз вирує в Україні.



Аліна Дашкевич

У жовтні 2018 року журналістка 24 каналу Анастасія Кримова зробила щеплення собі та донці. Обидві щодня спілкуються з великою кількістю людей: маленька Марічка – у садку, Настя – на роботі. Вакцина дійсно вберегла їх від вірусу, розповіла журналістка.

Ще декілька років тому в мене дитина хворіла за зиму до семи разів. За цей сезон ми хворіли не більше двох разів. Грипу взагалі не було,

– прокоментувала Анастасія.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що про епідемію говорити не варто. Востаннє її оголошували у 2016 році – перевищення епідпорогу на той момент було у 18 областях країни. Від ускладнень тоді померли майже 400 осіб, а перехворів ледь не кожен 7-ий українець.

Щоб така ситуація не повторилася цьогоріч, медики радять: якщо ви відчуваєте ознаки хвороби, не займайтесь самолікуванням і одразу зверніться до лікаря.

Нагадаємо, напередодні в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як відрізнити грип від застуди.

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