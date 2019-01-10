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      У МОЗ розповіли, чи загрожує Україні епідемія грипу

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      Цієї зими кількість осіб в Україні, які захворіли на грип, збільшилася вдвічі у порівнянні з попереднім сезоном. Через хворобу загинули вже 13 людей, серед них – троє дітей і вагітна жінка. Жоден із них не був вакцинований.

      Найбільше потерпають від хвороби на Київщині та Житомирщині.

      Читайте також: Чи варто очікувати на другу хвилю грипу в Україні: думка експерта

      Більшість смертей в Україні цьогоріч спровокував вірус типу А. Загалом з початку сезону на грип та ГРВІ перехворів майже кожен 20-ий українець.

      У деяких областях країни випадки захворювання почастішали. Хоч вони й підвищили стан епідемії у регіонах, та тотальної загрози для українців немає. Більшість тих, хто захворів – це ті, хто не мав щеплення,
      – зазначила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

      Відсоток людей, які мають щеплення, в Україні поки невисокий. Медики радять не зволікати: за половину сезону вакцинувалось лише 155 тисяч українців. 

      Дитячий імунолог Аліна Дашкевич закликала: якщо є симптоми хвороби, то необхідно негайно звернутися до спеціаліста. Інакше наслідки можуть бути непередбачувані, зокрема – запалення легень. Таке ускладнення викликає штам Мічіган, який зараз вирує в Україні.

      Аліна Дашкевич
      Аліна Дашкевич

      У жовтні 2018 року журналістка 24 каналу Анастасія Кримова зробила щеплення собі та донці. Обидві щодня спілкуються з великою кількістю людей: маленька Марічка – у садку, Настя – на роботі. Вакцина дійсно вберегла їх від вірусу, розповіла журналістка.

      Ще декілька років тому в мене дитина хворіла за зиму до семи разів. За цей сезон ми хворіли не більше двох разів. Грипу взагалі не було,
      – прокоментувала Анастасія.

      У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що про епідемію говорити не варто. Востаннє її оголошували у 2016 році – перевищення епідпорогу на той момент було у 18 областях країни. Від ускладнень тоді померли майже 400 осіб, а перехворів ледь не кожен 7-ий українець.

      Щоб така ситуація не повторилася цьогоріч, медики радять: якщо ви відчуваєте ознаки хвороби, не займайтесь самолікуванням і одразу зверніться до лікаря.

      Нагадаємо, напередодні в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як відрізнити грип від застуди.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Автор: Оксана Тропотяга, Альона Чернецька
      Теги: Новини України Грип в Україні Здоров'я Епідемія Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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