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22:53, 26 червня
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У музеї мадам Тюссо з’явилася воскова фігура звабливої Хлої Кардашян: фото

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Воскова фігура Хлої Кардашян
Воскова фігура Хлої Кардашян / Фото з відкритих джерел

У філії музею мадам Тюссо в Лас-Вегасі встановили воскову фігуру молодшої сестри Кім Кардашян 33-річної Хлої.

Воскова Хлої одягнена так само, як справжня Хлої Кардашян у жовтні 2016 року під час запуску її бренду одягу Good American: у чорному мереживному боді Gooseberry Intimates, джинсах на стегнах її власної марки і чорних туфлях на підборах Christian Louboutin.

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хлої кардашян
Справжня Хлої Кардашян у жовтні 2016 року

Зазначається, що Хлої не було відкритті скульптури. Однак дівчина розповіла шанувальникам про свого воскового двійника на своїй сторінці в Instagram.

хлої кардашян
Воскова фігура Хлої Кардашян

Воскова фігура Хлої Кардашян
Воскова фігура Хлої Кардашян

Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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