У музеї мадам Тюссо з’явилася воскова фігура звабливої Хлої Кардашян: фото

У філії музею мадам Тюссо в Лас-Вегасі встановили воскову фігуру молодшої сестри Кім Кардашян 33-річної Хлої.

Воскова Хлої одягнена так само, як справжня Хлої Кардашян у жовтні 2016 року під час запуску її бренду одягу Good American: у чорному мереживному боді Gooseberry Intimates, джинсах на стегнах її власної марки і чорних туфлях на підборах Christian Louboutin.

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Справжня Хлої Кардашян у жовтні 2016 року

Зазначається, що Хлої не було відкритті скульптури. Однак дівчина розповіла шанувальникам про свого воскового двійника на своїй сторінці в Instagram.



Воскова фігура Хлої Кардашян



Воскова фігура Хлої Кардашян