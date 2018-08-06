У нас є план на гру, – тренер "Динамо" дав коментар перед матчем зі "Славією"

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич поділився очікуваннями перед матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі "Славією".

Хацкевич не бачить явного фаворита у цьому протистоянні, інформує прес-служба клубу.

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Перед кожною грою, особливо, коли протистояння складається з двох матчів, шанси команд завжди 50% на 50%. "Славія" сповідує не лише силовий футбол, у них є і креативні футболісти. Усе залежить від ситуації. У нас є план на гру, про який ми докладніше розповімо футболістам вже завтра. Ми відштовхуємося від своєї гри, – сказав наставник київського клуба.

Нагадаємо, що матч "Славія" – "Динамо" відбудеться у вівторок, 7 серпня, у Празі. Початок – о 20:30. Матч-відповідь – у Києві 14 серпня.

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