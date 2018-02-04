У поліції прокоментували акцію під маєтком Порошенка

Акція за відставку Президента України Петра Порошенка під його маєтком у Козині Київської області завершилась. Жодних порушень зафіксовано не було.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Київській області на своїй сторінці у Facebook.

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4 лютого у Києві відбувся "Марш за майбутнє", в якому взяли участь від 3 до 5 тисяч осіб. Під час заходу його організатори заявляли, що сьогоднішня акція – це початок кампанії із вимогою "демонтажу системи", а першочергова вимога протестувальників – відставка президента, а потім — проведення парламентських виборів та формування нового уряду.

Опісля деякі протестувальники сформували колони та вирушили до маєтку Президента України у Козині, аби вручити йому запрошення на запланований ними мітинг 18 лютого 2018 року.

Як переконує прес-служба поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook, усе пройшло без жодних ексцесів.

"Поліція Київщини забезпечила публічний порядок під час мітингу. Так, сьогодні близько семидесяти людей влаштували мітинг біля стін будинку Президента країни. Після проведення заходів учасники роз'їхались по домівках. Порушень громадського порядку не зафіксовано", – йдеться у повідомлення.