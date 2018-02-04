09:58
5 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Жир. 12 подвигів Надії Савченко. Відпочинок генпрокурорського середнього класу
Вєсті.UA
19:12, 3 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

У поліції прокоментували акцію під маєтком Порошенка

21:59, 4 лютого 1633
Маєток Петра Порошенка у Козині
Маєток Петра Порошенка у Козині / Соцмережі

Акція за відставку Президента України Петра Порошенка під його маєтком у Козині Київської області завершилась. Жодних порушень зафіксовано не було.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Київській області на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Масові акції у центрі Києва: коментар поліції щодо порушень

4 лютого у Києві відбувся "Марш за майбутнє", в якому взяли участь від 3 до 5 тисяч осіб. Під час заходу його організатори заявляли, що сьогоднішня акція – це початок кампанії із вимогою "демонтажу системи", а першочергова вимога протестувальників – відставка президента, а потім — проведення парламентських виборів та формування нового уряду.

Опісля деякі протестувальники сформували колони та вирушили до маєтку Президента України у Козині, аби вручити йому запрошення на запланований ними мітинг 18 лютого 2018 року.

Як переконує прес-служба поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook, усе пройшло без жодних ексцесів.

"Поліція Київщини забезпечила публічний порядок під час мітингу. Так, сьогодні близько семидесяти людей влаштували мітинг біля стін будинку Президента країни. Після проведення заходів учасники роз'їхались по домівках. Порушень громадського порядку не зафіксовано", – йдеться у повідомлення.

Теги: Новини України Новини Києва Петро Порошенко Президент України Поліція протести
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:38 Будни "ЛНР": пойти в Луганске некуда – опасно
Ольга Черненко 628
Топ-5 блогів тижня: капітуляція Росії, 4G в Україні та як встановити і українські проблеми з Польщею
4 лютого, 22:01 Топ-5 блогів тижня: капітуляція Росії, 4G в Україні та як встановити і українські проблеми з Польщею
Блог Медіа 1173
Найсмішніші меми тижня: 210 спартанців Путіна, Гу Жва, здохнути у Сирії
4 лютого, 20:00 Найсмішніші меми тижня: 210 спартанців Путіна, Гу Жва, здохнути у Сирії
2645
Номер не пройде: що МВФ вимагає від України та як влада це виконуватиме
4 лютого, 19:01 Номер не пройде: що МВФ вимагає від України та як влада це виконуватиме
Блог Медіа 3670
Путин и Трамп на краю пропасти: в чем похожи два президента?
4 лютого, 16:02 Путин и Трамп на краю пропасти: в чем похожи два президента?
Блог Медіа 2549
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
У ПАРЄ готуються до термінового обговорення зняття санкцій з Росії
 21 листопада 2017 , 20:27
Незабаром світ побачать нові серії легендарних "Козаків"
3 грудня 2017 , 00:21
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук