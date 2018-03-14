У популярному журналі National Geographic зробили несподівану заяву щодо расизму

У National Geographic зізнались, що упродовж десятиліть вони використовували "расистські обкладинки".

Про це заявила головний редактор журналу Сьюзан Голдберг, передає Associated Press.

Як відомо, приводом для резонансної заяви слугувало дослідження історика університету Вірджинія Джона Едвіна Мейсона, який звернув увагу на те, що глянець неодноразово використовував расистські знімки. Зокрема, у статті про Австралію, написану в 1916 році, під фотографією аборигенів журналісти National Geographic зробили напис: "Південно-австралійські спілки: ці дикуни є людьми з найменшим інтелектом".

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Окрім цього, один із номерів журналу був повністю присвячений питанню раси. Для його обкладинки журналісти взяли фото двох дівчаток-двійнят з різним кольором шкіри.



Скандальна обкладинка журналу

Десятиліттями наші обкладинки були расистськими. Щоб бути вищими за наше минуле, ми маємо визнати це,

– прокоментувала інцидент Сьюзан Голдберг.

За її словами, журнал National Geographic систематично припускав помилку, оскільки часто використовував зображення оголених аборигенів і показував невідомі племена, як дикунів.