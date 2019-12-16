Збій у київському метро: робота відновилась

У роботі київського метрополітену трапився масштабний збій ввечері 16 грудня. Тривалий час за користування підземкою можна було розрахуватися лише старим дідівським методом – за допомогою жетонів. Але станом на 20:40 робота е-квитка та "картки киянина" була відновлена.

Через деякий час після збою можна було розрахуватися за допомогою "зеленої карти" або сервісу PayPass, але е-квиток і "картка киянина" не працювали. Про це розповіла журналістка 24 каналу.

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Через збої у роботі київської підземки на багатьох станціях утворилися величезні черги. Люди не могли заплатити за проїзд і чекали, коли роботу метро налагодять.

Близько 21:00 у метрополітені відновили роботу е-квиток та картка киянина, повідомила УНІАН радниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон. За її словами, на час, поки картка киянина не працювала, громадян пільгової категорії пропускали через ручні пункти контролю з пред'явленням посвідчення.

У метрополітені зазначили, що далі буде вжито всіх необхідних заходів, щоб уникнути подібних випадків. Крім того, фахівці проводять детальний аналіз ситуації та причин, з яких система не працювала.

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