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У роботі Telegram вкотре стався масштабний збій

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У роботі Telegram масштабний збій
У роботі Telegram масштабний збій / Getty images

Користувачі Telegram повідомляють про масштабний збій в роботі месенджера, який спостерігається у багатьох країнах світу.

Про це свідчать дані спеціалізованих ресурсів Outage.report і Downdetector, які відстежують роботу сайтів і додатків.

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Зокрема, про збій у Telegram повідомляють користувачі з Росії, Казахстану, Італії, Франції, Ізраїлю, Єгипту, Великобританії, Ірландії, Нідерландів та Австралії, хоча з найбільшими труднощами зіткнулись юзери на території Європи.

Телеграм збій
У роботі Telegram виник масштабний збій

За даними Downdetector, проблеми з доступом до месенджера почали спостерігатись приблизно о 15:00 за київським часом у середу, 27 червня.

За словами одних користувачів у них виникають труднощі лише з відправленням повідомлень, натомість у інших – додаток не працює повністю.

Не працюють також сервісні сайти месенджера – telegram.org, t.me і telegra.ph.

Один з наймасштабніших збоїв у роботі Telegram стався у квітні. Наприкінці травня засновник популярного месенджера Павло Дуров звинуватив Apple у блокуванні оновлень додатку.

Теги: Техно Telegram Інтернет
Джерело: 24 Канал
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