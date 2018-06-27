У роботі Telegram вкотре стався масштабний збій
Користувачі Telegram повідомляють про масштабний збій в роботі месенджера, який спостерігається у багатьох країнах світу.
Про це свідчать дані спеціалізованих ресурсів Outage.report і Downdetector, які відстежують роботу сайтів і додатків.
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Зокрема, про збій у Telegram повідомляють користувачі з Росії, Казахстану, Італії, Франції, Ізраїлю, Єгипту, Великобританії, Ірландії, Нідерландів та Австралії, хоча з найбільшими труднощами зіткнулись юзери на території Європи.
У роботі Telegram виник масштабний збій
За даними Downdetector, проблеми з доступом до месенджера почали спостерігатись приблизно о 15:00 за київським часом у середу, 27 червня.
За словами одних користувачів у них виникають труднощі лише з відправленням повідомлень, натомість у інших – додаток не працює повністю.
Не працюють також сервісні сайти месенджера – telegram.org, t.me і telegra.ph.
Один з наймасштабніших збоїв у роботі Telegram стався у квітні. Наприкінці травня засновник популярного месенджера Павло Дуров звинуватив Apple у блокуванні оновлень додатку.