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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      У родині Ястремської сталася трагедія, тенісистка не зіграє за Україну через конфлікт

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      Даяна Ястремська не зіграє за збірну України
      Даяна Ястремська не зіграє за збірну України / GETTY IMAGES

      Батько української тенісистки Даяни Ястремської Олександр прокоментував відмову своєї доньки виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі. За його словами, тенісистка була готова зіграти за "синьо-жовтих" два матчі попри трагедію, яка сталася у їх родині.

      Олександр Ястремський розповів, що після матчу Даяни із Сереною Вільямс на Australian Open в їх родині стався нещасний випадок з мамою Даяни – Мариною.

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      "Марина, дістаючи пляшку з шампанським з сумки, розглядала її, і в цей момент пляшка вибухнула. Були нанесені дуже страшні пошкодження", – цитує Олександра btu.org.ua.

      Як розповів батько Даяни, лікарі врятували жінці очі, проте поки не відновили на 100% зір. На Марину чекає ще одна операція. За його словами, Даяна хотіла відмовитися від участі в наступних турнірах, проте її мати, прийшовши до тями, відмовила її від цього.

      Батько Даяни також заявив, що його донька була готова зіграти за збірну тільки два матчі, оскільки перебуває у важкому психологічному стані. Однак у збірній України, як стверджує Олександр, вони отримали різку відповідь, внаслідок чого й виник конфлікт.

      Ми залишили за собою право зіграти два матчі за збірну України. Я до сих пір не поміняв квитки Даяни. Вона б вирушила відразу ж після завершення турніру в Хуахіні. Але є один важливий фактор, який нас остаточно привів до вирішення відмовитися від збірної на цей раз. Хочу нагадати, що ми жертвуємо Олімпійськими іграми.

      5 лютого нашій мамі робитимуть чергову планову операцію по спробі відновлення зору. Незважаючи на цей факт, Даяна готова вилетіти й зіграти за свою країну два матчі. Більше, я як батько просто не можу гарантувати, що вона зможе фізично, психологічно витримати. Однак ми отримали відповідь від Ольги Савчук: "скільки скажуть стільки й зіграє!" Повірте, ніхто і ніколи не буде нам вказувати, нас можуть тільки попросити!,
      – сказав Олександр.

      "Федкап – це не прості турніри, це дуже складний ментальний зрив, там інша атмосфера, там ти граєш за Батьківщину. Всі свої матчі, які ми зіграли, за Батьківщину і в юніорському, в дитячому віці ми всі виграли. Привезли золото, срібло світу, Кубок Європи й ніколи в житті у нас не було підтримки Федерації тенісу. За всю нашу спортивну історію від ФТУ ми ніколи нічого не отримали. Це факт, навіть "дякую". Але, на жаль, ми маємо з нею справу, тому що вона зав'язана на Федкапі", – зазначив батько тенісистки.

      У Федерації тенісу України вважають, що головною причиною відмови Еліни Світоліної та Даяни Ястремської їхати на турнір є фінансові умови їх агента Стефана Гурова.

      Однак Еліна Світоліна усі звинувачення відкидає. Еліна заявила, що фінансові питання не були ключовим моментом в питанні її виступу за збірну. Світоліній ще мінімум тиждень не рекомендовано тренуватися через травму.

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      Теги: Спорт Даяна Ястремська Теніс
      Джерело: 24 Канал
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