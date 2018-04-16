У Росії справжній ведмідь відкрив футбольний матч
Для відкриття футбольної гри у російському місті П'ятигорськ на стадіон привели справжнього ведмедя на прізвисько Тіма.
У місті в цей день відбувалася гра між командами "Машук-КМВ" і "Ангушт".
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На відкритті звір спочатку присів, а потім його змусили плескати. Після цьогойому дали в лапи футбольний м'яч, щоб той передав його арбітру.
На цьому виступ ведмедя закінчився.
Дивіться відео, як у Росії справжній ведмідь відкрив футбольний матч
Джерело: 24 Канал
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