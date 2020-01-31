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      У Росії знову істерика через Другу світову: Зеленського обізвали "аморальним злочинцем"

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      У РФ майже прямим текстом назвали Зеленського "аморальним злочинцем" / Колаж 24 каналу

      Скандальновідома спікерка російського МЗС Марія Захарова назвала слова Володимира Зеленського такими, які "виходять за будь-які межі". Росіяни ніяк не можуть заспокоїтися через заяву українського президента про те, що змова нацистської Німеччини та СРСР на початку Другої світової запустила "смертоносний маховик Голокосту".

      Речниця МЗС Росії Марія Захарова 30 січня на спеціальному брифінгу дуже критично схарактеризувала слова Президента України Володимира Зеленського про Другу світову війну. 

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      У дусі російської пропаганди виступ Захарової ряснів словами "неонацизм", "зрада", "переворот Майдану" тощо. Однак завершення блоку про слова Зеленського вражає особливим цинізмом. 

      Ось витримка зі слів речниці російського МЗС:

      • "Поза будь-якими межами звучать слова Президента України Зеленського, який прирівняв роль Радянського Союзу з Третім Рейхом щодо розв'язання Другої світової війни".
      • "І це каже не людина, що свідомо заявляє про себе як про неонациста. Це каже президент держави, яка прагне до досягнення нових демократичних висот. І після цього українська влада дивується, чому їхній народ не хоче жити з ними в одній країні?"
      • "Останніми роками посилення неонацизму в Україні стало очевидною проблемою для усієї світової спільноти. Однак такі заяви переходять усі межі в принципі". 

      "Вигадувати рівнозначну відповідальність вбивці та жертви – злочинно та аморально", – підсумувала свій виступ Захарова, фактично майже прямим текстом називаючи Володимира Зеленського "аморальним злочинцем". 

      До слова, у переддень, 29 січня, схожою заявою відзначився спікер Думи РФ В'ячеслав Володін:

      "Президент України відрікся від діда і намагається заради збереження влади, визнання низки європейських країн і США зробити все для того, щоб очорнити нашу спільну історію". 

      Які слова Зеленського настільки розлютили Росію

      Під час спільного брифінгу із польським лідером Анджеєм Дудою 27 січня в Освенцимі Володимир Зеленський говорив, серед іншого, і про те, що у 1939 році змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової. 

      Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни й дало змогу нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту,
      – сказав Зеленський.

      І додав, що усі держави світу мають сказати "Ні!" тоталітарним ідеологіям, ксенофобії, агресії, репресіям, будь-яким проявам ненависті та нетерпимості.

      Хто така Захарова і чому вона скандальновідома?Як офіційний представник МЗС Росії Захарова постійно висловлює ворожу щодо України пропаганду. Причому мовиться як про більш-менш "м'які" заяви (наприклад, про те, що Зеленський пише у соцмережах "позбавлений сенсу набір літер"), так і надзвичайно брутальні (зокрема, про те, що Україна – "втрачена держава", а український народ "терпить у владі фашистів"). 

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      Зустріч Помпео і Зеленського: про що говоритимуть і чому це важливо для України
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Російська пропаганда Історія Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія
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