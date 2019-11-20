У садочках лише 12 градусів: два міста на Львівщині досі без тепла

У Новому Розділі, що на Львівщині, досі немає тепла, тому школи поки на безстрокових канікулах, а дитсадочки – працюють через раз. Не додають надії і прогнози синоптиків – уже на вихідних температура подекуди спуститься до -12. Чи устигнуть запустити мережі до морозів – наразі лишається питанням.

12 градусів тепла – саме стільки відмірює термометр в одній із груп дитячого садочка, що у Новому Роздолі. У вихователів тут навіть йде пара з рота. Без кількох теплих светриків, та зайвих штанців малечу батьки в садок не ведуть.

Важливо! Міста на межі колапсу: Гончарук спробував запустити ТЕЦ на Львівщині

Натомість школи на безтермінових канікулах. Садочки Нового Роздолу працюють у режимі надзвичайної ситуації. Кімнати доводиться обігрівати електричними камінами.

Вся Україна з теплом вже більш як місяць. Однак, Новий Розділ – і досі мерзне. Місцеві радіють єдиному, що осінь видалась не холодною. Проте, окрім Нового Роздолу, опалювальний сезон не почався в Новояворівську, що теж на Львівщині. Там обіцяють включити батареї до кінця тижня.

Зазначимо, що більше ніж 30 тисяч жителів Нового Роздолу залишились без тепла і місто опинилось на межі колапсу. Місцева ТЕЦ практично не працює, а більше ніж половина працівників звільнилися з роботи через невиплату зарплати. Критична ситуація в місті змусила звільнитись й мера міста. Допомагав розібратися в ситуації і Олексій Гончарук.



Олексій Гончарук спілкується з працівниками ТЕЦ

Втім, на місцевій ТЕЦ після зміни керівництва обіцяють – уже до кінця цього тижня тепло в батареї подадуть.