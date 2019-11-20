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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      У садочках лише 12 градусів: два міста на Львівщині досі без тепла

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      У Новому Розділі, що на Львівщині, досі немає тепла, тому школи поки на безстрокових канікулах, а дитсадочки – працюють через раз. Не додають надії і прогнози синоптиків – уже на вихідних температура подекуди спуститься до -12. Чи устигнуть запустити мережі до морозів – наразі лишається питанням.

      12 градусів тепла – саме стільки відмірює термометр в одній із груп дитячого садочка, що у Новому Роздолі. У вихователів тут навіть йде пара з рота. Без кількох теплих светриків, та зайвих штанців малечу батьки в садок не ведуть.

      Важливо! Міста на межі колапсу: Гончарук спробував запустити ТЕЦ на Львівщині

      Натомість школи на безтермінових канікулах. Садочки Нового Роздолу працюють у режимі надзвичайної ситуації. Кімнати доводиться обігрівати електричними камінами.

      Вся Україна з теплом вже більш як місяць. Однак, Новий Розділ – і досі мерзне. Місцеві радіють єдиному, що осінь видалась не холодною. Проте, окрім Нового Роздолу, опалювальний сезон не почався в Новояворівську, що теж на Львівщині. Там обіцяють включити батареї до кінця тижня.

      Зазначимо, що більше ніж 30 тисяч жителів Нового Роздолу залишились без тепла і місто опинилось на межі колапсу. Місцева ТЕЦ практично не працює, а більше ніж половина працівників звільнилися з роботи через невиплату зарплати. Критична ситуація в місті змусила звільнитись й мера міста. Допомагав розібратися в ситуації і Олексій Гончарук.

      гончарук
      Олексій Гончарук спілкується з працівниками ТЕЦ

      Втім, на місцевій ТЕЦ після зміни керівництва обіцяють – уже до кінця цього тижня тепло в батареї подадуть.

      В Україну повернулися всі захоплені кораблі – фото, відео
      сьогодні
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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Погода Опалювальний сезон Новини Львова Комунальні послуги
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