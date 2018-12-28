У що краще інвестувати гроші у 2019 році: поради експертів

Інвестиції у стартапи набувають все більшої популярності. За цей рік кількість так званих бізнес-янголів, приватних інвесторів, які вкладають гроші у розвиток тієї чи іншої ідеї, зросла в середньому на третину.

Здебільшого обирають оригінальні кейси з претензією на інноваційність. Мінімальна сума вкладу – 20 тисяч доларів.

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Щоправда, обирати старт-ап потрібно ретельно, і, бажано, інвестувати одразу в декілька. Адже, за статистикою, 98% з них не стають прибутковими.

Вони ціляться в те, щоб витягнути зі своєї інвестиції в 100-1000 разів більше, ніж вони вклали, При цьому переважно вони розуміють, що інвестувавши в 10 компаній, 8 з них, швидше за все, помруть. Одна інвестиція буде ні туди, ні сюди. А одна інвестиція окупить всі інші,

– розповів CEO платформи Startup.Network Олександр Сорока.

І це за умови, що цей стартап таки вийде на світовий рівень. Менш ризикованим та менш затратним є так зване венчурне кредитування. Тобто приватний підприємець дає певну суму в борг на самих ризикових стадіях розвитку бізнесу, а заробляє на відсотках.



Варто інвестувати відразу у декілька стартапів

"Малому та середньому бізнесу, який теж перебуває на початковому етапі. Застав у нього зазвичай немає, банки йому грошей не дають, проте він готовий платити ставки відсотки набагато вищі, ніж дають банки. І тут є певні можливості", – додав Олександр Сорока.

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У наступному році фахівці рекомендують вкладати гроші в біткоїни, адже прогнозують стрибок його вартості до 40 тисяч доларів. Проте, перед цим він має впасти до історичного мінімуму, стверджують інші експерти. То ж, для тих, хто не любить ризикувати рекомендують інвестувати в нерухомість.

Вкладення в нерухомість – це буде одна з найкращих інвестицій. З огляду на ті орендні ставки, які у нас зараз є, буде вигідно вкладати в ті ж квартири і здавати їх в оренду. Також вкладати гроші в торговельні площі невеликі, в офісні приміщення,

– зазначив експерт ринку нерухомості Віктор Несін.



Однією з кращих інвестиції залишається вкладення грошей у нерухомість

Популярним способом примноження капіталу залишаються й банківські депозити. Ставки наступного року значно не зростуть, прогнозують фахівці, а от сума гарантованого відшкодування вкладів може збільшитись більш ніж вдвічі. Надійним, але довгостроковим способом інвестицій, залишається й золото.