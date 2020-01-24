У шкільній вбиральні на Львівщині знайшли мертвим вчителя
У Львівській області в шкільному туалеті знайшли мертвим вчителя 1943 року народження.
Нещасний випадок стався 21 січня, повідомляє ГУ Держпраці у Львівській області.
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У КЗ ЛОР "Бориславській загальноосвітній санаторній школі – інтернат І-ІІІ ст." помер вчитель 1943 року народження. Тіло знайшли у вбиральні навчального корпусу школи.
Лікарі швидкої допомоги констатували смерть, ймовірно від серцевого нападу.
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