У Швеції госпіталізували чоловіка з підозрою на вірус Ебола: фото

У Швеції госпіталізували хворого з підозрою на вірус Ебола. Хворого виявили в лікарні міста Енчепінг у 80 кілометрах від столиці. Його доставили у госпіталь університету Уппсали.

Про це повідомляє CNN.

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Наразі невідомо, чи відвідував хворий осередки скупчення інфекції до того, як з'явилися симптоми.

Пацієнт перебував у Бурунді близько трьох тижнів і повернувся до Швеції три тижні тому,

– повідомив головний медичний директор Упсальского регіону Мікаель Келер.

Келер також додав, що хворий відвідував "в основному міські райони в Бурунді, де, не було активної лихоманки Ебола". Крім того, у пацієнта з’явилися потенційні симптоми Ебола, включаючи блювоту кров'ю, після прибуття в лікарню.

Що таке вірус Ебола? Один з найжахливіших вірусів на планеті. Ебола є віддаленим родичем деяких легеневих вірусів, кору і сказу. Але в результаті еволюції він сконцентрував в собі найгірше з усіх відомих вірусів. Перший випадок спалаху захворювання вірусом Ебола трапився в Заїрі, в 1976 році.

Медичний директор підкреслив, що поки це тільки підозра, результати аналізів будуть трохи пізніше.



Лікарню в Енчепінзі наразі закрили//Фото: CNN

Варто зазначити, що відділення невідкладної допомоги в Енчепінзі на цей час закрили, а за персоналом, який контактував з пацієнтом, спостерігають.