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      У Швеції госпіталізували чоловіка з підозрою на вірус Ебола: фото

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      У Швеції госпіталізували чоловіка з лихоманкою Ебола
      У Швеції госпіталізували чоловіка з лихоманкою Ебола / Фото з відкритих джерел

      У Швеції госпіталізували хворого з підозрою на вірус Ебола. Хворого виявили в лікарні міста Енчепінг у 80 кілометрах від столиці. Його доставили у госпіталь університету Уппсали.

      Про це повідомляє CNN.

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      Наразі невідомо, чи відвідував хворий осередки скупчення інфекції до того, як з'явилися симптоми.

      Пацієнт перебував у Бурунді близько трьох тижнів і повернувся до Швеції три тижні тому,
      – повідомив головний медичний директор Упсальского регіону Мікаель Келер.

      Келер також додав, що хворий відвідував "в основному міські райони в Бурунді, де, не було активної лихоманки Ебола". Крім того, у пацієнта з’явилися потенційні симптоми Ебола, включаючи блювоту кров'ю, після прибуття в лікарню.

      Що таке вірус Ебола? Один з найжахливіших вірусів на планеті. Ебола є віддаленим родичем деяких легеневих вірусів, кору і сказу. Але в результаті еволюції він сконцентрував в собі найгірше з усіх відомих вірусів. Перший випадок спалаху захворювання вірусом Ебола трапився в Заїрі, в 1976 році.

      Медичний директор підкреслив, що поки це тільки підозра, результати аналізів будуть трохи пізніше.

      ебола швеція
      Лікарню в Енчепінзі наразі закрили//Фото: CNN

      Варто зазначити, що відділення невідкладної допомоги в Енчепінзі на цей час закрили, а за персоналом, який контактував з пацієнтом, спостерігають.

      Теги: Вірус Ебола Швеція Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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