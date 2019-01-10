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      У скільки обійдеться ремонт Хрещатика та Майдану Незалежності

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      Київавтодор оголосив тендери на ремонт Хрещатика і Майдану Незалежності
      Київавтодор оголосив тендери на ремонт Хрещатика і Майдану Незалежності / Shutterstock

      У Києві оголосили тендер на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту Хрещатика та Майдану Незалежності.

      Як свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, два тендери оголосив КП "Київавтодор".

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      На розробку проектно-кошторисної документації з капремонту Майдану планують витратити приблизно 5,5 мільйона гривень, Хрещатик обійдеться майже вдвічі дорожче – у 10 мільйонів гривень.

      Згідно з документами, проекти повинні передбачати, зокрема, ремонт дощових стоків і каналізації, мощення тротуарів плиткою або природним каменем, встановлення антипаркувальних стовпців, сміттєвих урн, датчиків та систем поливу для зелених насаджень.

      Під час капітального ремонту головної вулиці та площі столиці також планують замінити освітлення, дорожню розмітку та знаки.

      Тендери також передбачають, що у проекті повинні бути враховані потреби людей з інвалідністю та велосипедистів, зокрема облаштування велодоріжок, використання тактильної плитки, зниження бортів тротуарів на перехрестях та пішохідних переходах.

      Учасники тендеру повинні встигнути подати пропозиції до 21 та 22 січня.

      Роботу над проектами переможці мають закінчити роботу до 31 грудня 2020 року.

      Раніше стало відомо, у скільки обійдеться реставрація Будинку з химерами біля Адміністрації Президента на Банковій.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва Ремонт
      Джерело: 24 канал
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