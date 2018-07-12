У скільки обійшовся гардероб Меган Маркл під час візиту в Ірландію

Меган Маркл і принц Гаррі вчора, 11 липня, завершили свій перший дводенний тур Ірландією, де взяли участь у кількох офіційних заходах. Герцогиня Сассекська ледь встигала змінювати свої розкішні образи, раз за разом дивуючи своїх шанувальників.

Але за кожним красивим та елегантним вбранням стоїть чималенька сума, за яку заплатили в королівському дворі. Якщо підрахувати вартість усіх чотирьох "луків" герцогині за 2 дні, то їхня сумарна ціна складе близько 40 тисяч доларів (більше 1 мільйона гривень)!

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Справді "королівський" бюджет виділили для відвідин Меган Маркл Ірландії, і це лише вартість її образів, не враховуючи ціну "луків" принца Гаррі. Пропонуємо розібрати кожний образ за деталями і цінами та вияснити, який образ став найдорожчим у її дводенній поїздці.

Образ №1: Givenchy, Andrew Paul і Vanessa Tugendhaft

В перший день прибуття у Дублін, Ірландія, Меган Марк вийшла з літака в чарівній приталеній сукні від Givenchy зеленого кольору, яка, як виявилось, складалась із зеленого светра, яке пошили на замовлення, а також зі спідниці олівця. Її образ доповнювали бежеві туфлі-човники від Andrew Paul, коричнева сумка від Strathberry midi та сережки Vanessa Tugendhaft.

Спідниця – 1590 доларів;

Сумка – 612 доларів;

Туфлі – 625 доларів;

Сережки – 875 доларів.

Загальна сума: 3700 + доларів.

Образ № 2: Emilia Wickstead, Givenchy, Aquazzura і Birks Citrine Diamond Drop

Після прибуття представники королівської родини не гаяли часу та відправились на вечірку в саду. На світський захід Меган Маркл одягнула сукню-міді від Emilia Wikstead з квадратним вирізом чорного кольору, яке пошили на замовлення. Для наряду герцогиня також взула туфлі від Aquazzura, підібрала чорний клатч від Givenchy та приміряла коштовні сережки Birks Citrine Diamond Drop.

Сукня – близько 2000-2650 доларів;

Клатч –1990 доларів;

Туфлі – 750 доларів;

Сережки – 3475 доларів.

Загальна сума: 8800 + доларів.

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Образ №3: Roland Mouret, Fendi, Andrew Paul і Birks Snowflake Snowstorm

На другий день офіційного візиту в Ірландії герцоги Сассекські відвідали резиденцію президента Ірландії Майкла Гіґґінса і його дружини Сабіни Койн. Для зустрічі Меган Маркл одягнула стильну сукню класичного крою від Roland Mouret сірого кольору, яке теж пошили на замовлення. Свій образ герцогиня доповнила туфлями з вельветового матеріалу чорного кольору Andrew Paul, які взувала першого дня, також чорною сумочкою від Fendi та коштовні сережки від Birks Snowflake Snowstorm.

Сукня – близько 1500-2000 доларів;

Сумка – 6500 доларів;

Сережки – 12000 доларів.

Загальна сума: 20000+ доларів.

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Образ №4: Givenchy, Lavender Hill і Sarah Flint

Одразу ж після зустрічі з президентом Ірландії подружжя змінило образи та відправилось в Кроук Парк, де познайомилось з представниками Гельської спортивної асоціації. У своєму фінальному "луці" зірка представила чорний брючний костюм на замовлення, пояс та сумку від Givenchy і білу базову футболку від Lavender Hill. Для завершення образу Меган одягнула туфлі-човники на підборах від Sarah Flint.

Костюм – близько 2500-3300 доларів;

Футболка – близько 34-45 доларів;

Пояс – 374 долари;

Сумка – 2450 доларів;

Туфлі – 375 доларів.

Загальна сума: 6500+ доларів.