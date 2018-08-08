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У соціальній програмі стало ще більше безплатних ліків для українців

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Доступні ліки
Доступні ліки / Фото з відкритих джерел

До програми "Доступні ліки" додалось ще 22 препарати, які можна буде отримати безкоштовно або за умови доплати невеликої різниці.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook 

До нового переліку увійшов 261 препарат від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми.

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З них на 12 препаратів, за які взагалі не потрібно доплачувати – їх повністю відшкодовує держава за кошти платників податків. Всього безоплатних препаратів 59,
– зазначила Супрун.

До переліку також увійшли препарати іноземних виробників, зокрема, компанії КРКА (Словенія), Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція).

В середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%. Оновлений реєстр можна переглянути за посиланням.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Ліки Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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