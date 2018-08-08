У соціальній програмі стало ще більше безплатних ліків для українців
До програми "Доступні ліки" додалось ще 22 препарати, які можна буде отримати безкоштовно або за умови доплати невеликої різниці.
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook
До нового переліку увійшов 261 препарат від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми.
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З них на 12 препаратів, за які взагалі не потрібно доплачувати – їх повністю відшкодовує держава за кошти платників податків. Всього безоплатних препаратів 59,
– зазначила Супрун.
До переліку також увійшли препарати іноземних виробників, зокрема, компанії КРКА (Словенія), Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція).
В середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%. Оновлений реєстр можна переглянути за посиланням.
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