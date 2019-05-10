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      У суботу у Києві відбудеться марафон: які вулиці перекриють

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      12 травня, у неділю, в Києві перекриють низку вулиць через Київський Євро Марафон.

      Як повідомили в Київській міськдержадміністрації, рух перекриють з 8:00 до 15:00.

      Читайте також: Wings for Life World Run: як українці бігли одночасно зі світом

      У поточному році головною метою цього заходу є відзначення днів Європи в Україні, демонстрація прихильності загальним цінностям усіх країн континенту і залучення жителів української столиці до активного способу життя.

      Марафон пройде за маршрутом: старт з вулиці Великої Васильківської, 55 (територія НСК Олімпійський) – вулиця Саксаганського – площа Перемоги – проспект Перемоги (непарна сторона) до перетину з провулком Польовим – розворот (проспект Перемоги, 45) – проспект Перемоги – площа Перемоги 0 вулиця Саксаганського – вулиця Велика Васильківська – розворот на перехресті з вулицею Джона Маккейна (колишня вулиця Івана Кудрі) – вулиця Велика Васильківська – вулиця Жилянська – фініш на вулиці Великій Васильківській, 55.

      Участь у марафоні візьмуть більше 3000 бігунів з різних країн світу. Для учасників буде діяти оновлена швидкісна траса і дистанції для будь-якого рівня підготовки: 6 км, 12 км, напівмарафон, марафон, командна марафонська естафета і дитячі забіги. Ще одне нововведення - змагання зі скандинавської ходьби на дистанції 6 км.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Новини Спорту Дороги
      Джерело: 24 канал
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