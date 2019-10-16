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      У Сумах п’яний водій затиснув руку патрульного та протягнув за авто: відео

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      Порушник затиснув руку поліцейського дверцятами свого авто
      Порушник затиснув руку поліцейського дверцятами свого авто / zp-fakty.net

      Тікаючи, водій у Сумах травмував правоохоронця. У нього забої, подряпини та розтягнення зв’язок.

      Екіпаж патрульних переслідував водія напідпитку у спальному районі у Сумах. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Сумщини, екіпаж наздогнав утікача, коли той не вписався у поворот.

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      До авто підійшов патрульний та намагався затримати порушника. Однак той зачинив двері та різко натиснув на газ. Опісля протягнув патрульного землею уздовж декількох метрів.

      Врешті іншому екіпажу вдалося затримати порушника. Стан його сп’яніння – 2,29 проміле. За травмування правоохоронця порушнику загрожує покарання терміном до 5 років

      Екіпаж женеться за нетверезим порушником – дивіться відео з реєстратора

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Новини Черкас Аварії та ДТП
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