У Тернополі дівчинка впала в кому після ігор з татом

У вівторок, 25 грудня, у Тернополі 9-річна дівчинка потрапила до реанімації та впала в кому після ігор зі своїм татом.

Про це повідомила прес-служба поліції у Тернополі.

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Як зазначили правоохоронці, батько підкидав дочку вгору. Проте, під час одного з "кидків" він помітив, що дитина ослабла в повітрі, але зловити її не зміг, тому дочка впала без свідомості.

Батьки викликали швидку, дитину забрали до лікарні. Як стало відомо, дівчинка з дитинства хворіла, пізно почала ходити. Неодноразово проходила реабілітацію у медзакладах.

У потерпілої діагностували геморагічний інсульт та набряк головного мозку. Наразі вона знаходиться в церебральній комі.

Додається, що тато дитини був абсолютно тверезим. Що сталося насправді і чи пов'язані травми дитини з падінням, встановлять медики. У поліції за даним фактом відкрили досудове розслідування "необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".