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У Тернополі відбулися змагання на незвичних човнах: видовищне відео

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У Тернополі на міському озері відбулися змагання на човнах-драконах. Цей вид спорту популярний у Китаї, але в Україні тільки набирає обертів. Участь у змаганнях взяли вісім команд з різних куточків України.

У Китаї змагання на драгонботах дуже популярні. За правилами учасники мають якомога швидше подолати дистанцію у 200 метрів, у кожному човні по 10 учасників.

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В Україні ж перші змагання з цього виду спорту відбулися саме в Тернополі. Хоча поки вони не офіційні, проте участь у них взяло 80 охочих. Змагання на човнах-драконах відбувалися у декілька етапів. Після кожного визначали два претенденти на фінальний швидкісний заплив.

"Ми вже веслуємо другий раз, враження дуже цікаві та приємні", – зазначив учасник змагань з Луцька Олександр Тяжук.

Перемогу здобула команда Тернопільського національного економічного університету. Спортсмени розповіли, що перше місце вибороли завдяки активним тренуванням та командному духу.

Організатори додали, що такі змагання дадуть поштовх до розвитку Тернополя як водної столиці України. Адже у місті є всі для цього умови. Після перших пробних перегонів на драгонботах, міська влада та обласна асоціація водних видів спорту обіцяють наступного року зробити змагання офіційними.

Теги: Новини України Тернопіль Новини спорту Китай
Джерело: 24 канал
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