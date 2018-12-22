У центрі Львова на Різдвяному ярмарку спалахнула пожежа, є постраждалі
На площі в центрі Львова неподалік Оперного театру загорілась ятка різдвяного ярмарку, після чого вогонь перекинувся на дві сусідні ятки.
На місце пожежі прибули пожежники, повідомляє "Твоє місто". Також було чути три вибухи – ймовірно, через полум'я вибухнув газовий балон.
Як зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Львівській області, станом на 13:30 пожежу локалізовано. Є один постраждалий чоловік, якого забрала швидка. Водночас ЗМІ з місця події передають, що постраждало щонайменше троє осіб.
Постраждалого забирає карета "швидкої"
Відео пожежі у Львові // Твоє місто
Причину загоряння встановлюють.
Пожежа на різдвяному ярмарку у Львові: дивіться відео
Дивіться відео пожежі в центрі Львова
Джерело: 24 Канал
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