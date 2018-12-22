У центрі Львова на Різдвяному ярмарку спалахнула пожежа, є постраждалі

На площі в центрі Львова неподалік Оперного театру загорілась ятка різдвяного ярмарку, після чого вогонь перекинувся на дві сусідні ятки.

На місце пожежі прибули пожежники, повідомляє "Твоє місто". Також було чути три вибухи – ймовірно, через полум'я вибухнув газовий балон.

Як зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Львівській області, станом на 13:30 пожежу локалізовано. Є один постраждалий чоловік, якого забрала швидка. Водночас ЗМІ з місця події передають, що постраждало щонайменше троє осіб.



Постраждалого забирає карета "швидкої"

Відео пожежі у Львові // Твоє місто

Причину загоряння встановлюють.

Пожежа на різдвяному ярмарку у Львові: дивіться відео

Дивіться відео пожежі в центрі Львова