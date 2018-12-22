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      У центрі Львова на Різдвяному ярмарку спалахнула пожежа, є постраждалі

      1001 Читать новость на русском
      Пожежа у Львові
      Пожежа у Львові / zaxid.net

      На площі в центрі Львова неподалік Оперного театру загорілась ятка різдвяного ярмарку, після чого вогонь перекинувся на дві сусідні ятки.

      На місце пожежі прибули пожежники, повідомляє "Твоє місто". Також було чути три вибухи – ймовірно, через полум'я вибухнув газовий балон.

      Як зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Львівській області, станом на 13:30 пожежу локалізовано. Є один постраждалий чоловік, якого забрала швидка. Водночас ЗМІ з місця події передають, що постраждало щонайменше троє осіб.


      Постраждалого забирає карета "швидкої"

      Відео пожежі у Львові // Твоє місто

      Причину загоряння встановлюють.

      Пожежа на різдвяному ярмарку у Львові: дивіться відео

      Дивіться відео пожежі в центрі Львова

       

      Теги: Новини України Новини Львова Пожежа Жертви
      Джерело: 24 Канал
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