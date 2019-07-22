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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Дубневич проти Васильченко: у "Голосі" заявили про порушення на 118 окрузі

      3200 Читать новость на русском
      Богдан Дубневич
      Богдан Дубневич / politeka.net

      У штабі партії "Голос" повідомили про порушення на 118 виборчому окрузі, де кандидатка від "Голосу" Галина Васильченко конкурувала із Богданом Дубневичем.

      За даними екзит-полу, Васильченко перемогла Дубневича з різницею в 13%. На наступний день ЦВК попередньо оголосила про лідерство Богдана Дубневича, який нібито набрав 33.5% голосів виборців проти 30.7% Галини Васильченко.

      До теми: Парламентські вибори – 2019: якими були порушення

      У партії наголосили, що на деяких дільницях члени комісії затримували складення протоколів про результати виборів. Зазначається, що це були саме ті дільниці, де Васильченко суттєво випереджала свого конкурента.

      Окружна комісія упереджено з різних причин відправляла на уточнення до дільниць протоколи, які показували гарний результат пані Васильченко.  Окружна комісія оголосила перерву до 11 години 23 липня. Наразі вона не передає жодної інформації про результати виборів до ЦВК,
      – заявили у "Голосі"

      У штабі зазначають, що такі дії є порушенням вимог закону, оскільки окружна комісія має здійснювати підрахунок голосів без перерви. Також їх насторожує, як будуть діяти дільничі комісії, які мають "уточнювати" нібито спірні протоколи, де Васильченко перемагає з великим відривом. 

      Ми закликаємо Центральну виборчу комісію виконати свою функцію та змусити 118 окружну комісію згідно із законом скласти протоколи про підсумки голосування. Все інше ми вважатимемо свідомим затягуванням,
      – сказав лідер партії Святослав Вакарчук.

      Дивіться відео брифінгу:

       
      Дані ЦВК
      Результати ЦВК / Інфографіка 24 каналу

      Про списки та головні завдання партій читайте за посиланнями:

       
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      Теги: Порушення на виборах Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Партія Голос
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