У Великобританії королівський гвардієць грубо штовхнув жінку: відео

У Великобританії представник королівської гвардії штовхнув туристку в спину, яка перегородила йому дорогу, коли він ніс службу біля Віндзорського замку.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як королівський гвардієць штовхнув туристку. Після чого жінка ледве втрималася на ногах.

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На відео можна помітити, що туристка перейшла за канатну межу і стояла спиною до гвардійця, намагаючись зробити "селфі".

Зауважимо, що королівським гвардійцям заборонено розмовляти протягом служби. Однак вони можуть демонструвати своє невдоволення туристами жестами, криком або підняттям гвинтівки.

Після зіткнення гвардієць Єлизавети II покрокував далі.

Дивіться відео, як королівський гвардієць штовхнув туристку