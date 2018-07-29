14:17
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Великобританії королівський гвардієць грубо штовхнув жінку: відео

916 Читать новость на русском
У Великобританії гвардієць штовхнув туристку
У Великобританії гвардієць штовхнув туристку / Фото з відкритих джерел

У Великобританії представник королівської гвардії штовхнув туристку в спину, яка перегородила йому дорогу, коли він ніс службу біля Віндзорського замку.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як королівський гвардієць штовхнув туристку. Після чого жінка ледве втрималася на ногах.

Читайте також: Принц Гаррі заборонив Меган Маркл одягати смокінг

На відео можна помітити, що туристка перейшла за канатну межу і стояла спиною до гвардійця, намагаючись зробити "селфі".

Зауважимо, що королівським гвардійцям заборонено розмовляти протягом служби. Однак вони можуть демонструвати своє невдоволення туристами жестами, криком або підняттям гвинтівки.

Після зіткнення гвардієць Єлизавети II покрокував далі.

Дивіться відео, як королівський гвардієць штовхнув туристку

 

Теги: Курйозні новини LifeStyle Великобританія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Повний огляд iOS 12: які зміни чекають на користувачів iPhone
сьогодні, 14:09 Повний огляд iOS 12: які зміни чекають на користувачів iPhone
Михайло Года 1080
Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
сьогодні, 12:01 Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
Блог Медіа
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сьогодні, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 липня, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
28 липня, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
"Аль-Каїда" планувала теракти в Росії
 26 лютого 2015 , 08:03
Після привселюдного ігнору Меланія Трамп вирішила помиритись з чоловіком у храмі: фото
 25 травня 2017 , 19:09
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук