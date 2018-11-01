У Великобританії легалізували ліки з конопель

У Великобританії почали продавати марихуану як лікарський засіб.

Про це повідомляє британське Міністерство внутрішніх справ.

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У відомстві зазначили, що надходження в офіційний продаж медикаментів на основі канабісу не призведе до легалізації марихуани.

До зміни правил уряд підштовхнула кампанія, яку проводила сім'я Келдуелл, в якій двоє дітей страждають на епілепсію. Вони стверджували, що стан їхнього сина покращився після поїздки в Нідерланди, де його лікували маслом конопель. Раніше марихуана вважалася наркотиком класу "Б", який було заборонено зберігати. Повторне порушення загрожує тюремним строком до п'яти років.

Легалізацію медичного застосування коноплі провели такі країни ЄС, як Португалія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Чехія, Польща, Австрія. Канада влітку 2018 року стала першою з країн G7, яка повністю дозволила її використання, зокрема у рекреаційних цілях, на національному рівні.

Як марихуана впливає на організм людини: