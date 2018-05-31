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У відомого репера Дрейка виявили сина від порнозірки

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Репер Дрейк
Репер Дрейк / Фото з відкритих джерел

У відомого канадського репера, екс-бойфренда Дженніфер Лопес та Ріанни виявили сина від порнозірки Софі Бруссо.

Секрет артиста видав його колега Pusha-T, який розповів особисту історію Дрейка у новій композиції "The Story Of Adidon", пише TMZ.

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Софі Бруссо

Як з’ясувалося, дитину виконавцю народила екс-порнозірка Софі Бруссо, відома у порно-індустрії під псевдонімом Розі Дівайн. 

"Заплющ очі на те, що вона порноакторка, дозволь їй бути в твоєму світі", – йдеться в треку.

Своєю чергою мати дитини запевняє, що у її малюка все гаразд і дякує прихильникам у Мережі за підтримку.

 

 

Baby boy is doing very well, thank for all your messages xoxo

Допис, поширений Sophie Brussaux (@sophiebrussaux)

 

Pusha-T розповів, що хлопчика зовуть Адоніс. У композиції репер також повідомив, що Дрейк приховує свого сина. Колега закликає артиста визнати сина і поважати його мати,

Дивіться відео пісня "The Story Of Adidon": 

Нагадаємо, що про вагітність від Дрейка Бруссо заявила у 2017-му. Проте тоді репер слова порнозірки заперечував. Також в 2017-му була опублікувана переписка, де Дрейк вимагав, щоб Софі зробила аборт, на що жінка відповіла, що не вбиватиме свою дитину просто, щоб догодити» коханцю. На це репер відповів нецензурною лайкою і звинуватив Бруссо в спробі викачати з нього гроші. 

Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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