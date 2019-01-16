17:03
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Вінниці назвали причину смерті 8-місячного немовляти, яке захворіло на кір

      980 Читать новость на русском
      Дитину, яка мала вроджену патологію легень, під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів
      Дитину, яка мала вроджену патологію легень, під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів / https://thevaccinereaction.org

      14 січня у Вінниці померла восьмимісячна дівчинка, яка захворіла на кір. Проте, як з'ясувалося, кір не є причиною смерті дитини.

      Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Тетяна Бондаренко під час брифінгу зазначила, що у дівчинки була вроджена патологія легень.

      Читайте також: На Житомирщині від кору помер 49-річний чоловік

       
      Тетяна Бондаренко
      В дівчинки виявилася вроджена вада легенів і на цьому фоні вона захворіла на кір (підчепила – ред.) від мами. Кір дав дуже швидкі ускладнення у вигляді пневмонії .

      Вона зазначила, що 24-річна мама дівчинки не підтвердила те, що мала щеплення від кору.

      Відомо також, що дитина 2 тижні перебувала на стаціонарному лікуванні в реанімаційному відділенні "стаціонару обласного рівня". Дівчинку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Тетяна Бондаренко зазначає, що немовля отримало необхідне симптоматичне лікування.

      Пневмонія – що це?

      Це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується перш за все у повітряних міхурцях, що мають назву альвеоли. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання, а у хворого на пневмонію у них накопичуються слиз та рідина, які викликають біль при диханні та обмежують надходження кисню.

      За словами Тетяни Бондаренко, кількість хворих дітей на кір, які потрапляють у реанімаційне відділення обласної інфекційної лікарні, не зменшується.

      Варто зазначити, що перше щеплення від кору діти отримують у 12 місяців.

      Епідемія кору в Україні
      Епідемія кору в Україні

      До слова, Центр громадського здоров’я МОЗ України інформує, що за другий тиждень 2019 року на кір захворіли понад дві тисячі людей.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Кір Вінниця
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Своїх не чіпає, чужих б'є: як політична еліта безсоромно використовує НАЗК у корисних цілях
      сьогодні , 15:31 Своїх не чіпає, чужих б'є: як політична еліта безсоромно використовує НАЗК у корисних цілях
      Олександра Дрік 152
      Технічні кандидати: хто вони і яка їхня мета?
      сьогодні , 15:01 Технічні кандидати: хто вони і яка їхня мета?
      Артем Овдієнко 681
      Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника
      сьогодні , 14:34 Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника
      Яніна Ткачук 320
      Найбільша поразка в історії: що британські ЗМІ пишуть про провал Brexit
      сьогодні , 14:00 Найбільша поразка в історії: що британські ЗМІ пишуть про провал Brexit
      Світлана Попова 972
      Почему для Кремля "компромисс" равен капитуляции и сколь мягким бывает национальный позвоночник
      сьогодні , 13:01 Почему для Кремля "компромисс" равен капитуляции и сколь мягким бывает национальный позвоночник
      Павло Казарін 484
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня 2018 , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня 2018 , 14:22
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня 2018 , 19:35
      Чому люди стають алкоголіками: відповідь вчених
      30 листопада 2018 , 07:34
      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
      20 грудня 2018 , 20:38
      Близько 25 мільйонів українців підписали декларації з лікарями, – Супрун
       сьогодні , 18:22
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук