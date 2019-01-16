У Вінниці назвали причину смерті 8-місячного немовляти, яке захворіло на кір

14 січня у Вінниці померла восьмимісячна дівчинка, яка захворіла на кір. Проте, як з'ясувалося, кір не є причиною смерті дитини.

Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Тетяна Бондаренко під час брифінгу зазначила, що у дівчинки була вроджена патологія легень.

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Тетяна Бондаренко “ В дівчинки виявилася вроджена вада легенів і на цьому фоні вона захворіла на кір (підчепила – ред.) від мами. Кір дав дуже швидкі ускладнення у вигляді пневмонії .

Вона зазначила, що 24-річна мама дівчинки не підтвердила те, що мала щеплення від кору.

Відомо також, що дитина 2 тижні перебувала на стаціонарному лікуванні в реанімаційному відділенні "стаціонару обласного рівня". Дівчинку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Тетяна Бондаренко зазначає, що немовля отримало необхідне симптоматичне лікування.

Пневмонія – що це? Це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується перш за все у повітряних міхурцях, що мають назву альвеоли. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання, а у хворого на пневмонію у них накопичуються слиз та рідина, які викликають біль при диханні та обмежують надходження кисню.

За словами Тетяни Бондаренко, кількість хворих дітей на кір, які потрапляють у реанімаційне відділення обласної інфекційної лікарні, не зменшується.

Варто зазначити, що перше щеплення від кору діти отримують у 12 місяців.



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До слова, Центр громадського здоров’я МОЗ України інформує, що за другий тиждень 2019 року на кір захворіли понад дві тисячі людей.

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