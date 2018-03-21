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У Windows 10 заборонили змінювати браузер

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Windows 10
Windows 10 / Фото з відкритих джерел

Корпорація Microsoft в останній збірці Windows 10 заборонила змінювати браузер за замовчуванням при переході по посиланнях з поштового клієнта. Навіть якщо змінити стандартний браузер, всі посилання з поштової програми будуть відкриватися в браузері Microsoft Edge.

Про це сказано у блозі компанії.

"Учасники програми Windows Insider, які отримують оновлення в рамках Skip Ahead, почали тестувати можливість відкривати посилання з поштового клієнта WIndows через браузер Microsoft Edge, який забезпечує кращий, найбільш безпечний і надійний досвід роботи з Windows 10", – сказано в описі збірки.

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В компанії переконують, що з цим браузером користувачі будуть "більш продуктивними, організованими та творчими".

За даними Netmarketshare, цим браузером користуються лише 5% власників ПК, тоді як у Google Chrome частка становить 60%.

Нагадаємо, у грудні 2017 року корпорація Microsoft видалила установник Google Chrome з власного магазину додатків. Відповідно користувачі Windows 10S не змогли запустити браузер, тому що установка нових програм можлива лише через Microsoft Store. У цій версії системи вперше з'явилася заборона на зміну стандартного браузера.

Теги: Техно Інтернет Windows 10
Джерело: 24 Канал
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