У якому раунді Гвоздик може відправити у нокаут Стівенсона: прогноз Берінчика

У ніч на неділю, 2 грудня, відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Своїми очікуваннями щодо майбутнього поєдинку поділився срібний призер Олімпіади у Лондоне 2012 року.

"Чемпіонський бій завжди конкурентний. Ми знаємо, яким нокаутуючим ударом володіє Олександр Гвоздик, він справжній панчер. Думаю, нас чекає його дострокова перемога. Вірогідно, у восьмому-дев’ятому раунді. Мені здається, якщо цього не буде, то судді не віддадуть Олександру перемогу по очкам", – відмічає Денис Берінчик.

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"Додам, що різниця у віці між Гвоздиком і Стівенсоном значення не має. Це не можна назвати перевагою Олександра, тут скоріше варто пам’ятати про досвід Адоніса. Витривалість? Це все можна виправити завдяки фармакології. У будь-якому випадку, я бажаю Олександру, щоб він залишався самим собою, боксував у своїй манері і у нього все вийде", – підсумував Денис Берінчик.