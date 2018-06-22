У якому віці люди найчастіше набирають вагу: неочікувані результати дослідження

Дієтологи назвали небезпечний вік, в якому люди найчастіше набирають зайву вагу. Що цікаво, для чоловіків і жінок цей вік відрізняється.

Британські фахівці з компанії Forza Supplements проаналізували дані тисячі осіб.

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Як пише Daily Mail, вони брали до уваги інформацію про спосіб життя, харчові звички респондентів, їхній графік роботи. Оцінили також рівень задоволеності життям, психоемоційний стан та рівень фізичної активності.

З’ясувалось, що існує конкретний вік, у якому зайві сантиметри з’являються особливо швидко. Для жінок та чоловіків ці цифри відрізняються.

Так, для жінок найбільш небезпечним у наборі зайвих кілограмів є 35-40 років, натомість у чоловіків цей період настає дещо пізніше – у 40-45 років.

Фахівці пояснюють, що основною причиною набору зайвої ваги у жінок у цьому віці є здебільшого народження дітей, регулярне приготування їжі для всієї родини та участь у регулярних сімейних застіллях.

Часто жінки компенсують втому та роздратованість переїданнями чи взагалі неконтрольованим споживанням їжі.

У чоловіків найпоширенішою причиною стрімкого набору зайвої ваги у період після 40 стає стрес на роботі. У погоні за успішною кар'єрою і бажанням більше заробляти у мужчин залишається все менше часу на спорт та фізичну активність.

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