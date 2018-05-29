У Європі прийняли закон, який забороняє фотографувати людей на вулиці

У Європі набув чинності новий закон, який регулює персональну обробку даних і стосується публікації зображень незнайомих людей.

Згідно цього закону, якщо фотографія захопила обличчя інших людей, фотографа можуть притягнути до відповідальності, повідомляє УП Життя.

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Street-фотограф

Управління Комісара із захисту інформації та даних у своєму роз'ясненні наголошує на тому, що у випадку з вуличною фотографією на не постановоковий знімок можуть потрапити люди, які перебувають у громадських місцях. Тобто, якщо фотограф використовує кадри виключно для особистої діяльності, закон до нього застосовуватися не буде.

Втім, будь-яка інша обробка цього зображення вже підпадає під дію закону. Термін "обробка" у цьому випадку передбачає збір, запис і збереження персональної інформації, тобто будь-яких даних, що стосуються ідентифікованої людині.

Таким чином, якщо фотограф зробить фото, на якому можна ідентифікувати людину десь у громадському місці, і опубліковує його, то такі дії підпадатимуть під закон. У випадку з виставкою фотографій правила будуть іншими.

При цьому, кожен випадок оцінюватиметься окремо у залежності від наступних факторів:

1. Чи була зроблена фотографія у громадському місці;

2. Чи є людина на ній публічною особою;

3. Чи зроблене фото під час публічного заходу.

Якщо ж фотограф хоче опублікувати інформацію, щоб не порушити закон, йому треба отримати згоду людини, яка потрапила на це фото. Вона не має бути обов'язково письмовою, але має доводити, що суб'єкт дійсно не проти. Тому письмова згода – найбільш практичний і безпечний формат.

Якщо ж фотограф не може отримати таку згоду, а фото опублікувати все одно хоче, то зображення людей треба розмити. У випадку, коли фотограф порушив правила і на нього надійшла скарга, від нього можуть вимагати компенсацію або змусити видалити фото, опубліковане онлайн.