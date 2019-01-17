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      У збірній України прокоментували провальний спринт у Рупольдінгу: Не для цього нас фінансували

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      Прокунін прокоментував провальний спринт у Рупольдінгу
      Прокунін прокоментував провальний спринт у Рупольдінгу / biatlon.com.ua

      Російський тренер збірної України з біатлону Андрій Прокунін прокоментував провальний спринт за участю українських біатлоністок. Тільки одна з українок Віта Семеренко фінішувала в топ-30.

      Прокунін попросив вибачення у вболівальників за негативний результат.

      Читайте також: Біатлон: брати Бьо виграли спринт у Рупольдінгу, Прима в топ-20

      "По гарячих слідах емоцій, звичайно, багато і всі вони негативні, напевно, варто було б вибачитися перед уболівальниками за подібні результати. Не для цього ми готувалися і не для цього нас фінансували. Глобальні висновки робити ще рано, але якісь мінімальні, вже варто. Щодо Олени (Підгрушної, – Спорт24.), тут взагалі окрема історія, вона пропустила 10 днів, вчора начебто у неї був непоганий стан, але вже сьогодні з'явилася якась млявість", – цитує Прокуніна офіційний сайт Федерації біатлону України.

      Також тренер української команди поскаржився на коротку лаву запасних.

      "Найбільша проблема, що у нас не така велика лава запасних. Так, Юлія Журавок сьогодні виграла, вона молодець, але вона мала шанс в Оберхофі і виглядала приблизно як дівчатка. Загалом, емоцій зараз багато, і вони не найприємніші. Ми ніколи не заявляли, що у нас буде два піки. Ми хотіли зайти в сезон рівно, щоб подібних провалів не було. Ну, попереду естафети, заокеанські етапи, і Антхольц ще є. Будемо працювати далі. Дівчата зробили сьогодні все, що могли, але видно, що вони не в оптимальному стані. Приблизний план є на етапи в США і Канаді, зараз вирішується питання по міністерству. Зараз це все залежить від того, як календар ми перебудуємо", – резюмував росіянин.

      Нагадаємо, що жіночий спринт виграла біатлоністка збірної Словаччини Анастасія Кузьміна.

       

      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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