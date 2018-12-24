У збірній України з біатлону набрав обертів новий скандал

У збірній України з біатлону розгорівся новий скандал після того, як біатлоніст Дмитро Підручний розкритикував членів команди за погану підготовку лиж до гонок.

Тепер слово взяв президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, який порадив Дмитру Підручному розв'язувати питання не через пресу.

Читайте також: Біатлон: Кузьміна виграла мас-старт у Нове-Мєсто, дві українки в топ-20

"У першу чергу, я б радив Дімі такі питання розв'язувати за столом на зборах команди, а не через пресу. Я був на двох етапах Кубка світу – в Поклюці й Хохфільцені, і ніхто з хлопців з приводу лиж до мене не звертався", – заявив Бринзак, інформує Biathlon.com.ua.

"Говорили про різні фінансові питання – підвищення зарплат, необхідності покупки нового прикладу, лиж тощо. Я і сам бачив, що не завжди лижі працювали найкращим способом. Але про те, що так гостро стоїть ситуація з мастилом лиж, я дізнався не з команди. Хоча я, напевно, перший, хто зацікавлений, щоб все було в порядку за всіма складовими роботи всередині команди.

Я для цього й приїжджаю на етапи Кубка світу, щоб збиратися разом, за одним столом, ставити питання, знаходити рішення. А не відкладати все на весну або виливати в пресу постфактум. Зараз же вийшов варіант "Валя Семеренко №2". Діма висловився на емоціях в прямому ефірі, а далі пішла хвиля обговорень, яка мало чим допоможе команді й тільки шкодитиме", – додав глава ФБУ.

Читайте також: Біатлон: Йоганнес Бьо виграв всі гонки у Нове-Мєсто, Підручний – у топ-20

Бринзак заявив, що в збірній розв'язуватимуть проблему. "У телефонному режимі проконсультуємося зі старшими тренерами команди, почуємо їхню позицію... Вже зараз після ряду дзвінків з обговоренням ситуації, що виникла, розумію, що не всі в сервіс команді однодумці".

Він відзначив, якщо це системна проблема, тоді потрібно зміцнювати сервісну бригаду.

Відзначимо, що сервісменами збірної України є словак Душан Отченаш, росіяни Роман Віролайнен та Дмитро Медвєдєв, а також українець Сергій Михайленко.

Нагадаємо, що український біатлоніст Дмитро Підручний жорстко розкритикував членів команди, які відповідають за підготовку лиж до гонок. Також українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла про те, що в команді не змогли добре підготувати лижі до гонок, що й стало причиною її невдач.