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      У Зеленського пропонують продати частину приміщень міністерств

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      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет
      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет / facebook.com/dubilet

      Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет пропонує частину міністерств перемістити до головної будівлі уряду на вулиці Грушевського, а ті приміщення, що залишилися – продати.

      Дубілет у фейсбуці написав, що його вразило, як багато площі використовується неефективно.

      Важливо: Кабмін хоче відмовитися від трудових книжок та низки інших документів: перелік

      Багато залів для нарад. Великі незатишні коридори. Велетенські кабінети керівників. За попередніми підрахунками, у будівлю теоретично можуть в’їхати додатково до 1000 людей,
      – додав міністр.

      Він зазначив, що частина міністерств можуть переїхати зі своїх офісів, розкиданих по всьому Києві, до головної будівлі уряду, а приміщення цих міністерств виставити на приватизацію. "Нерухомість у центрі Києва дорога", – нагадав Дубілет.

      Сам міністр Кабміну також влаштував переїзд. Він вирішив, що його кабінет занадто великий для 1 людини і у ньому "можна заблукати". Тож Дубілет вирішив змінити свій офіс на менше місце.

      У старому кабінеті Дубілет планує облаштувати опенспейс для щонайменше 20 людей.

      дубілет кабінет кабмін
      План опенспейсу/ Фото з фейсбуку Дубілета

      Дмитро Дубілет 12 вересня опублікував фото та показав, скільки в уряді витрачають паперу.

      До теми: У Зеленського хочуть звести усі міністерства в одну будівлю

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Новини нерухомості Новини Києва
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