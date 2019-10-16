У Зеленського пропонують продати частину приміщень міністерств

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет пропонує частину міністерств перемістити до головної будівлі уряду на вулиці Грушевського, а ті приміщення, що залишилися – продати.

Дубілет у фейсбуці написав, що його вразило, як багато площі використовується неефективно.

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Багато залів для нарад. Великі незатишні коридори. Велетенські кабінети керівників. За попередніми підрахунками, у будівлю теоретично можуть в’їхати додатково до 1000 людей,

– додав міністр.

Він зазначив, що частина міністерств можуть переїхати зі своїх офісів, розкиданих по всьому Києві, до головної будівлі уряду, а приміщення цих міністерств виставити на приватизацію. "Нерухомість у центрі Києва дорога", – нагадав Дубілет.

Сам міністр Кабміну також влаштував переїзд. Він вирішив, що його кабінет занадто великий для 1 людини і у ньому "можна заблукати". Тож Дубілет вирішив змінити свій офіс на менше місце.

У старому кабінеті Дубілет планує облаштувати опенспейс для щонайменше 20 людей.



План опенспейсу/ Фото з фейсбуку Дубілета

Дмитро Дубілет 12 вересня опублікував фото та показав, скільки в уряді витрачають паперу.

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