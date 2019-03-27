У Житомирі до кінця року запрацює найбільший в Україні завод з переробки сміття

Група ICU планує до кінця 2019 року запустити в Житомирі найбільший в Україні завод з переробки несортованих твердих побутових відходів за спеціальною МБО-Т технологією.

Керуючий партнер ICU Макар Пасенюк зазначив що для України подібна МБО-Т технологія (механічна, біологічна і термічна обробка і переробка твердих комунальних відходів) – інноваційна, досвіду її впровадження в країні ще немає.

Читайте також: Вода в озері закінчилась: у мережі з’явились фото чергової проблеми в окупованому Криму

Як повідомила агенція "Інтерфакс-Україна", проектна потужність заводу передбачає переробку близько 82 тисяч тонн твердих побутових відходів за рік. Глибина переробки за даною технологією буде досягати 85-95 відсотків, а її результатом стане отримання вторинної сировини, альтернативного RDF-палива для цементних заводів і компосту з органічної фракції.

Підрядником з реалізації проекту була обрана компанія Тehnix з Хорватії, яка має досвід виробництва обладнання, а також розробила МБО-Т технологію. Вона побудувала і ввела в експлуатацію більше 50 аналогічних заводів у країнах Євросоюзу.

Як використовувати менше паперу –тут отримаєте прості поради для збереження довкілля.