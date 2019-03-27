В Житомире до конца года заработает крупнейший в Украине завод по переработке мусора

Группа ICU планирует до конца 2019 запустить в Житомире крупнейший в Украине завод по переработке несортированных твердых бытовых отходов по специальной МБО-Т технологии.

Управляющий партнер ICU Макар Пасенюк отметил что для Украины подобная МБО-Т технология (механическая, биологическая и термическая обработка и переработка твердых коммунальных отходов) – инновационная, опыта ее внедрения в стране еще нет.

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Как сообщило агентство "Интерфакс-Украина", проектная мощность завода предусматривает переработку около 82 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Глубина переработки по данной технологии будет достигать 85-95 процентов, а ее результатом станет получение вторичного сырья, альтернативного RDF-топлива для цементных заводов и компоста с органической фракции.

Подрядчиком по реализации проекта была выбрана компания Тehnix из Хорватии, которая имеет опыт производства оборудования, а также разработала МБО-Т технологию. Она построила и ввела в эксплуатацию более 50 аналогичных заводов в странах Евросоюза.

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