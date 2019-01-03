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      У Житомирі маленький хлопчик помер від кору

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      У Житомирі помер хлопчик від кору
      У Житомирі помер хлопчик від кору / narodna-pravda.ua

      У Житомирській обласній дитячій лікарні 1 січня від кору помер маленький хлопчик віком приблизно 2 роки і 8 місяців.

      Про це повідомляє Berdichev.biz, з посиланням на заступника головного лікаря лікарні. 

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      Медик зазначив, що дитина проходила клінічне лікування від ускладнення кору, підтвердив діагноз та ймовірну причину смерті проведений розтин.

      Заступник головного лікаря міста Бердичева уточнив, що померла дитина отримала перше щеплення, а друге їй не робили, тому що вона ще не досягла потрібного віку.

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      Теги: Здоров'я Медицина Кір Новини Житомира Лікування
      Джерело: 24 Канал
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