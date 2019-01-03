У Житомирі маленький хлопчик помер від кору

У Житомирській обласній дитячій лікарні 1 січня від кору помер маленький хлопчик віком приблизно 2 роки і 8 місяців.

Про це повідомляє Berdichev.biz, з посиланням на заступника головного лікаря лікарні.

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Медик зазначив, що дитина проходила клінічне лікування від ускладнення кору, підтвердив діагноз та ймовірну причину смерті проведений розтин.

Заступник головного лікаря міста Бердичева уточнив, що померла дитина отримала перше щеплення, а друге їй не робили, тому що вона ще не досягла потрібного віку.



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