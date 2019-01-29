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      Уайлдер та Ф'юрі домовилися про бій-реванш: дата та місце

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      Уайлдер та Ф'юрі оголосили про реванш
      Уайлдер та Ф'юрі оголосили про реванш / Фото з відкритих джерел

      Чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) проведе бій-реванш з Тайсоном Ф'юрі (27-0-1, 19 КО).

      Бій між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі пройде на арені Barclays Center в Нью-Йорку. Що стосується дати бою, то вона поки не визначена остаточно – поєдинок пройде або 27 квітня, або 18 травня.

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      Скоро дуже скоро. Про поєдинок оголосять протягом двох тижнів. Думаю, десь так ... За основними моментами ми вже домовилися. Команди опрацьовують дрібні деталі контракту. Ще трохи і ми влаштуємо ще одну епічну битву в рингу,
      – розповів Уайлдер.

      Деонтею Уайлдеру також надходили пропозиції від команди Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО), про що неодноразово заявляв промоутер британця Едді Хірн. Однак, за словами самого Деонтея, ніякої конкретики не було.

      Перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию – незважаючи на те, що Тайсон Ф'юрі двічі побував в нокдауні по ходу бою, судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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