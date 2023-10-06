Убита дитина – хлопчик, – Зеленський показав страшні наслідки удару по Харкову

Російські військові зранку 6 жовтня атакували цивільну інфраструктуру Харкова. На ракетну атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він також показав моторошні наслідки удару.

Глава держави висловив співчуття рідним і близьким 10-річного хлопчика, чиє життя забрала російська ракета. Він додав, що пораненим надають необхідну допомогу.

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Зеленський показав наслідки атаки

Харків, російський удар цього ранку. Убита дитина – хлопчик. Десять років йому було... Мої співчуття рідним і близьким! Понад 20 людей постраждали. Усім пораненим надається необхідна допомога,

– зазначив він.

Наслідки ракетного удару по Харкову: дивіться відео

Президент додав, що рятувальна операція триває. Він висловив вдячність кожному, хто допомагає людям.

Окремо подякував нашим військовим, котрі, попри все, продовжують рухатися вперед, знищують окупантів, а також наближають повернення справедливості для України.

Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів – це те, що має бути відповіддю на російський терор,

– наголосив він.

Також на атаку відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що "це боротьба за виживання нашої нації проти божевільного терориста, метою якого є геноцид".

Ми повинні бути сильними та знищувати ворога. Активно нарощувати потужності, озброєння, щоб бити його всюди. Боротися. Це єдиний вихід для нас. Не ми обрали цей шлях,

– наголосив він.

Андрій Єрмак підкреслив, що нас прагнуть вбити лише за те, що ми – українці. Відтак, Україна битиме дуже сильно та відновлюватиме справедливість, навколо якої має об'єднатися весь світ.

Коротко про ракетний удар по Харкову