Убивство Гатчінс: слідчі з'ясували, хто зарядив пістолет для Болдвіна

Американські слідчі знайшли людину, яка зарядила зброю, з якої актор Алек Болдвін випадково вистрелив в операторку з України Галину Гатчінс. Трагічний інцидент трапився 22 жовтня на зйомках фільму "Іржа".

Про це видання повідомляє з посиланням на заяву прокурорки округу Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс в інтерв'ю одному із телеканалів.

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Слідчі з'ясували, хто зарядив пістолет для Болдвіна

Кармак-Олтвіс розповіла, що американські правоохоронці з'ясували, хто саме зарядив зброю, з якої Болдвін випадково вистрелив у Гатчінс. "Знаємо, так", – відповіла вона на запитання. Водночас ім'я цієї людини прокурорка відмовилася називати, пояснивши це таємницею слідства.

Крім того, наразі розслідування ще не дало відповіді на запитання, чому сталося так, що в пістолет зарядили бойовий патрон.

Кармак-Олтвіс підтвердила, що додаткові патрони на знімальному майданчику справді були. Але на уточнювальні запитання про їхню кількість прокурорка також не відповіла. Проте вона зазначила, що правоохоронці наразі не знають, як саме патрони опинилися на знімальному майданчику.

"Я думаю, це буде одним із найважливіших факторів, які вплинуть на рішення про звинувачення", – додала Кармак-Олтвіс.

Нагадаємо, раніше адвокат Джейсон Боулз повідомив, що пістолет був заряджений із коробки з патронами, які мали бути фіктивними.

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