Статус учасника бойових дій: у Міноборони назвали алгоритм його отримання
Нагадаємо, що з 1 грудня 2022 року розпочався процес оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій. Розповідаємо, який алгоритм його отримання.
Україна упродовж понад 9 місяців протистоїть повномасштабній агресії з боку Росії. За цей час тисячі українців і українок пліч-о-пліч боронили рідну землю від ворога. 24 канал розповідає, як отримати статус учасника бойових дій.
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Три способи отримати статус УБД
Як зазначив раніше міноборони Олексій Резніков, отримати статус учасника бойових дій можна за допомогою одного з трьох доступних способів. Обмовимося, що процес відбувається централізовано. Але у вас також є можливість податися самостійно. Отже, до Комісії може звернутися:
- командир або начальник військової частини;
- сам військовослужбовець;
- особа, котра отримала звільнення від служби.
За цим посиланням можна ознайомитися з переліком документів, які необхідно надати. Документ чітко розділений на пакет для командира, військовослужбовця та того, хто звільнений від служби.
Отже, спочатку вам необхідно буде зібрати документи, подати їх до однієї з комісій й очікувати на результат. Співробітники комісії опрацюють отримані документи, після чого ухвалюватимуть рішення, чи надавати статус УБД.
Що робитиме комісія після отримання документів
Спочатку їх повинні зареєструвати у спеціальній книзі обліку. Після цього протягом місяця заявку повинні розглянути й ухвалити рішення та повідомити про цього відповідний ТЦК.
Після цього підрозділи соціального забезпечення ТЦК повинні:
- донести до заявника рішення комісії;
- організувати видачу посвідки УБД заявнику;
- інформувати про видачу документа відповідним службам персоналу (кадровим центрам), які відповідають за організацію роботи комісій.
Над оформленням працюватимуть 18 комісій
У Міноборони зауважили, що визначенням статусу учасника бойових дій займатимуться 18 комісій. Отримати його зможуть ті, хто долучений до системи Міноборони, яка охоплює Збройні Сили України, Головне управління розвідки, а також Державну спеціальну службу транспорту.
Олексій Резніков також зазначив, що у Міноборони роблять усе можливе для пришвидшення процесу. Водночас слід розуміти, що за понад 9 місяців активної фази війни в Україні налічуються сотні тисяч УБД. Тож на обробку настільки значного масиву документів знадобиться час.
Крім того, у відомстві запевняють, що контролюватимуть процес. Там слідкуватимуть за тим, щоб в Україні не з'явилися фейкові "ветерани", які не мають нічого спільного з участю у бойових діях.
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