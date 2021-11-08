Учасник штурму Капітолію просить у Білорусі політичного притулку

Еван Ньюман є одним з прихильників колишнього президента США Дональда Трампа. Він штурмував Капітолій, а тепер просить політичного притулку в Білорусі.

Чоловік розповів, що Федеральне бюро розслідувань внесло його до списку найрозшукуваніших злочинців. Однак він вважає усі звинувачення безпідставними.

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Як втік Ньюман

Американець найняв юриста, який порадив йому переїхати до Європи. Тому він жив в Італії та Швейцарії.

За інформацією пропагандистського каналу диктатора Олександра Лукашенка "Білорусь-1", Ньюман опинився в українському Житомирі, де ним зайнялася Служба безпеки України.

Ньюман вважає, що це політичне переслідування з боку США. Саме тому він нелегально перетнув кордон та просить притулку у Мінську.

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Що відомо про штурм Капітолію

Прихильники Трампа 6 січня 2021 року вдерлися до будинку Конгресу, де уряд затверджував підсумки виборів, які виграв Джо Байден.

У сутичках загинули 5 людей, а у підбурюванні до заколоту звинуватили Трампа.

Перший вирок чоловікові, який штурмував Капітолій, винесли у липні 2021 року. У в'язниці Пол Ходжкінс повинен відсидіти 8 місяців.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу