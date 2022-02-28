Учасники бойових дій будуть звільнені з-під варти, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти.

Про це повідомив президент під час ранкового звернення до українців 28 лютого, повідомляє 24 канал. Зеленський наголосив, що рішення непросте – з моральної точки зору, але корисне – з точки зору нашого захисту.

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Кожну годину ми присвячуємо посиленню нашої держави. Кожен, хто може долучитися до боротьби з окупантами, повинен це робити,

– наголосив Зеленський.

А тому, в умовах воєнного стану учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни.

Також він повідомив, що з деяких людей, учасників АТО, знімуть всі санкції. Ключове зараз – оборона.

Зеленський про звільнення з-під варти учасників бойових дій: відео